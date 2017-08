Kim Kardashian, en problemas legales por las "selfies"

Pocos famosos usan más la opción de autofoto o selfie que la modelo Kim Kardashian y pocos viven tanto de su propia imagen como ella, así que esta mediática cuida mucho cómo sale en ese tipo de autorretratos. Quizá por eso desde hace tiempo está prácticamente aliada con un dispositivo que se acopla al teléfono celular y que proyecta luz por la parte delantera del mismo, facilitando los selfies.





Kim Kardashian hizo gala de esta funda para el celu llamada LuMee y no duda en promocionarla siempre que puede y son numerosas las fotos de su Instagram en las que aparece haciendo uso de esta herramienta.





Sin embargo, podría fundirse su buena luz ahora que un hombre le reclama los derechos del invento. Un hombre llamado Hooshmand Harooni asegura que obtuvo una patente en 2013 para un "accesorio de iluminación integrado para dispositivos de teléfono móvil", según informa TMZ, con una compañía llamada Snaplight.





Ahora, el inventor y su compañía reclaman a la modelo, a la que acusan de recibir una buena comisión por la promoción que hace de LuMee, y a la compañía que lo comercializa cerca de 100 millones de dólares como compensación por el uso de su patente. Además, acusan a LuMee de competencia desleal por su asociación con Kardashian, lo que ha hundido las ventas de su propio dispositivo, en favor de LuMee.





En la propia página web de LuMee hay una advertencia contra las copias, en las que se afirma que "LuMee es la única funda para móvil con luces LED original y patentada, además de ser la primera en el mercado desde 2014".





Los representantes de Kim Kardashian hicieron un comunicado en el que afirmaban que "la demanda de patente presentada por Snaplight no tiene fundamento y no es más que otro intento de extorsión. Kim no ha hecho absolutamente nada mal".





