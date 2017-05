Kim Kardashian le deseó un feliz tercer aniversario a Kanye West

Kim Kardashian decidió volver a los recuerdos de su boda en su tercer aniversario de casada con Kanye West.





Este miércoles la mediática de Keeping Up With the Kardashians publicó en su sitio web fotos del detrás de cámaras del momento en que se probó su vestido de novia antes de la ceremonia de 2014. Kim usó un vestido de encaje diseñado por el director creativo de Givenchy, Riccardo Tisci. Ella y el rapero se casaron en Florencia, Italia. También publicó fotos besándose con su entonces prometido en una cena previa a la boda, en el Palacio de Versalles, en Francia.





"¡FELIZ TERCER ANIVERSARIO BEBÉ! GRACIAS POR SER EL MEJOR ESPOSO Y PADRE. TE AMO MUCHO", escribió Kim.





kim-kanye2.jpg kim-kanye3.jpg



Una de las fotos la muestra en su vestido de novia, con North West en brazos, cuando la pequeña apenas tenía 11 meses. En otra imagen la vemos en su vestido de bodas, tomándose una foto con su iPhone mientras dos asistentes levantan su kilométrico velo.





Kanye no ha hablado públicamente sobre este aniversario; borró sus cuentas de Instagram y Twitter a principios de este mes.





Una fuente le dijo a E! News en exclusiva que Kim y Kanye pasaron su aniversario juntos. Los dos recientemente estuvieron con su familia en Dinseyland, luego del viaje de Kanye a Jackson Hole, Wyoming, donde trabajó solo en su nuevo disco.





"Kanye y Kim están en buen camino", dijo la fuente. "Los dos han estado trabajando en su matrimonio y su estilo de vida, incorporándose el uno al otro en sus ocupadas agendas. Sus hijos han sido lo que los han mantenido juntos en tiempos difíciles. Kanye y Kim han pasado por mucho, pero los dos han buscado ayuda y asesoría".





Ambos han tenido unos meses difíciles. A Kim la robaron a mano armada en París en octubre, mientras a Kanye lo hospitalizaron por agotamiento mental la semana antes de Acción de Gracias. Entre todo esto, también ha habido rumores de divorcio que diversas fuentes desestimaron en su momento.





Los dos también son padres de Sain West, de año y medio.





"Saint es más como Kanye, él lo adora" dijo la fuente. "Kanye ama estar cerca de sus hijos. Ellos lo han ayudado a mejorarse".





Fuente: la.eonline.com