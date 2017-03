Kim Kardashian, tras el robo en París: "Me preparé mentalmente para ser violada"

Kim Kardashian, víctima de un organizado robo en París en 2016, agradeció en Twitter el "difícil e increíble trabajo" de la policía francesa. Además, brindó detalles de lo que pasó esa noche.





En la noche del 2 de octubre, cinco asaltantes vestidos de policías neutralizaron al vigilante nocturno del palacete del centro de París en el que se alojaba la estrella. Luego, dos de ellos, enmascarados, subieron al apartamento.





Tras haber sacado un arma y haber atado y amordazado a Kim, salieron con un botín en joyas valorado en nueve millones de euros.





"Nunca le desearía a nadie esta experiencia, pero he aprendido valiosas lecciones y me siento bendecida por estar a salvo en mi hogar con mis bebés y mi marido", escribió Kim en su cuenta de Twitter, además de agradecer a sus seres queridos y a la policía francesa por el "difícil e increíble trabajo" que realizaron.





Embed I would never wish this experience upon anyone,but have learned some valuable lessons &feel so blessed to be safe home w my babies & husband — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 19 de marzo de 2017 Embed To my friends, family, and loved ones I can't thank you enough for being there when I needed you the most. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 19 de marzo de 2017 Embed To the French police, thank you for your incredible hard work. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 19 de marzo de 2017



A meses de lo sucedido, la estrella de Keeping Up with the Kardashians, reveló: "Me tomó por las piernas y yo no llevaba ropa interior. Me arrastró hacia él en la cama y pensé: 'Ok, va a violarme, este es el momento en que va a violarme, lo sabía'", contó entre lágrimas en el reality.





Siguiendo el terrible relato, dijo: "Me preparé mentalmente para ser violada. Pero no lo hizo. Me ató las piernas y me apuntó. En ese momento pensé que me mataba. Estaba segura de que iba a dispararme en la cabeza", indicó.





La mediática también contó que en ese momento se puso a rezar por su Kourtney, su hermana, quien había viajado con ella: "Rezaba por Kourtney, para que pudiera tener una vida normal luego de que encontrara mi cuerpo en la cama".





La investigación condujo a una amplia redada en Francia a principios de enero que terminó con la inculpación de diez sospechosos, nueve de los cuales detenidos preventivamente.





Hasta la fecha, los investigadores han hallado grandes sumas de dinero pero no han encontrado el rastro de las joyas.





La nota de color la pusieron este fin de semana varios paparazzis franceses, quienes le dedicaron un cálido mensaje a la socialité.