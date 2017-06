Kevin Spacey mantiene en secreto su plan para los Tony

Hacer que Kevin Spacey suelte la sopa sobre sus planes como anfitrión de los Premios Tony es tan probable como que su personaje de "House of Cards" renuncie al chantaje y a la traición.



"No les puedo decir nada, tienen que prender la tele y ver", dijo Spacey a The Associated Press el miércoles. "Pero les puedo decir esto, tenemos todas las cartas sobre la mesa así que no se olviden de esa idea, todo es posible".



Spacey dijo que ha estado ocupado con los productores tratando de encontrar la manera de llevar la gala del domingo en la que se estrena como anfitrión. Para prepararse en las últimas semanas ha ido a obras de Broadway para generar ideas y de paso saludar a los actores tras bambalinas.



"Básicamente queremos celebrar lo que ha sido una temporada muy remarcable de trabajo tanto en obras como en musicales", dijo antes de ensayar en el Radio City Music Hall. "Todo lo que sé es que voy a divertirme".



Spacey, quien ganó premios Oscar por las películas "The Usual Suspects" y "American Beauty", obtuvo un premio Tony en 1991 por "Lost in Yonkers" de Neil Simon y actuó en las producciones de Broadway y el West End de Londres de "Long Day's Journey into Night". Actualmente puede ser visto en la quinta temporada de la serie de Netflix "House of Cards" como uno de los políticos más confabuladores del mundo.



Con un pie en Broadway y Hollywood — así como una carrera cantando en pantalla en películas como "Beyond the Sea" y en concierto — Spacey le dará glamur y la fuerza de la actuación al trabajo de anfitrión. También tiene una gran historia en el teatro.



"Crecí viendo los Tony, crecí viendo a Jack Lemon y Jason Robards y Katherine Hepburn y Colleen Dewhurst y a toda la gente increíble que significó tanto para mí y me influyeron", dijo.



Spacey hereda el trabajo de James Corden, el presentador de talk shows que le dio el año pasado una vibra adorable de fan a la transmisión por televisión de la ceremonia en la que "Hamilton" fue la gran ganadora. Spacey dijo que ve su labor como maestro de ceremonias como interpretar un papel: "No lo veo diferente, somos custodios temporales así que el domingo por la noche seré el custodio temporal de los Tony".



Spacey apenas tendrá tiempo de respirar después del domingo. Protagonizará la obra en solitario "Clarence Darrow " sobre el famoso abogado del caso de la década de 1920 por la educación laica en Estados Unidos, conocido como "Monkey Trial", durante dos noches en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York el 15 y el 16 de junio. Cientos de las localidades disponibles fueron asignadas para jóvenes como parte de la iniciativa de Spacey para hacer el teatro más accesible.



"Creo que es importante y una responsabilidad que cuando podamos hagamos que el teatro sea costeable y accesible para los jóvenes, porque de otra manera van a gastar su dinero en aplicaciones, aparatos electrónicos y boletos para conciertos, creo que deberíamos hacer más, incluso en Broadway, de lo que somos capaces".