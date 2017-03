Katy Perry: "Hice mucho más que besar a una chica"

Nadie esperaba un discurso tan personal, por eso las palabras de Katy Perry tras recibir el Premio Nacional de Igualdad en la Gala de la Campaña de Derechos Humanos de Los Ángeles han corrido como la pólvora en las redes sociales. "Hice mucho más que besar a una chica", aseguró la cantante cuando recordó uno de sus éxitos de 2008. "Hablo de mis verdades y pinto mis fantasías en estas pequeñas canciones pop de tamaño pequeño. Por ejemplo, I Kissed A Girl and I Liked It. Lo cierto es que hice mucho más que eso", señaló la cantante de 32 años.