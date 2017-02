Las cinco aparecen de nuevo en el interior de la revista (y también en la web) con retratos individualizados.

Donatella Versace lo hace con un vestido de su firma; Jessica Chastain, con uno de Alexander McQueen; Taraji P. Henson, con un Lanvin... y Kate Moss, con una gabardina de Gucci totalmente abierta y nada más.

La modelo de 43 años posa desnuda y orgullosa en la foto que abre el artículo sobre su actual situación profesional y en el que también srepasa parte de su carrera. La modelo, que no es la primera vez que posa desnuda, confiesa a la periodista que en las sesiones siempre le han pedido este tipo de posados.

"Desde mis inicios, los fotógrafos siempre me han hecho quitar la ropa aunque no me gustase del todo mi cuerpo. Sólo tenía que sentirme cómoda con estar desnuda", asegura.

La imagen de Moss es la única del reportaje del interior que la revista no ha compartido en su cuenta de Instagram.

En su lugar han preferido subir un video en el que Moss cuenta que su madre no la consideraba fotogénica.

A pesar de ello la foto ha llegado de igual modo a los fans de la modelo.

La cuenta de la agencia de modelos de Moss ha sido la encargada de hacerla pública, aunque ha censurado los pezones para evitar conflictos con los estrictos términos de uso de Instagram.

Embed Rg @mertalas Kate by #mertandmarcus for @wmag Styled by @edward_enninful Art direction @marcascoli Una foto publicada por Kate Moss Agency (@katemossagency) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 7:47 PST