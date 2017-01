La actriz Kate del Castillo denunció una persecución del gobierno mexicano desde su participación en la entrevista que el actor Sean Penn hizo al jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, y atribuyó esa situación al nivel de "machismo" existente en su país.



"Yo no he hecho nada malo. Probablemente fue un poquito arriesgado, puede que haya gustado o no, pero no fue ilegal ¿Por qué soy la única persona que está siendo perseguida? Porque soy mujer. Si fuera hombre esto nunca hubiera ocurrido. Lo entiendo. Especialmente en "Yo no he hecho nada malo. Probablemente fue un poquito arriesgado, puede que haya gustado o no, pero no fue ilegal ¿Por qué soy la única persona que está siendo perseguida? Porque soy mujer. Si fuera hombre esto nunca hubiera ocurrido. Lo entiendo. Especialmente en México , somos muy machistas", dijo la actriz a medios mexicanos.



Del Castillo mantuvo una entrevista con los corresponsales en Miami, ciudad en la que está radicada desde que se realizó la entrevista con Guzmán, en 2015, por temor a ser detenida, ante las acusaciones que pesan en su contra por obstrucción a la Justicia y lavado de dinero.



En el mismo sentido, la actriz afirmó que su participación en la nota publicada en la revista Rolling Stone le significó haber perdido oportunidades de trabajo y concluyó que "no ha sido un buen año, la gente no me quería porque tienen miedo".