La Princesita Karina habló hace unos días con "Infama" después de conocerse la noticia de la separación con Sergio "Kun" Agüero.





La cantante, que tuvo una presentación en Salta, expresó sobre este tema: "Es un tema mío. no tengo porqué contarte".





Lo cierto es que el fin de semana Karina se soltó un poco más y contó su estado de ánimo desde Twitter. Incluso le contestó a un fan.





"A quién le mientes como a mí y no le importa... FUERA FUERA!!!!", lanzó la rubia. Y luego respondió: "Si es controlada tal vez. A mí la fiesta de soltero/a descontrol total no me va eh! Eso de las fiestitas no me va a mi".





