Karina, la princesita bajó del escenario a dos bailarinas ¿por celos?

Internas en el mundo de la bailanta. Dos bailarinas denunciaron discriminación por parte de Karina, La Princesita, luego de que al parecer, a pedido de la cantante, fueran bajadas del escenario en pleno show.





Melody y Florencia forman parte del cuerpo de baile y ambas explicaron que después de la primera canción, personal de producción subió al escenario a bajarlas porque "Karina no quería que estuvieran ahí".





"La presentan a Karina, miro a mi compañera, ponen un video de ella y arranca a cantar. Cuando miro a mi compañera para ver qué coreo hacemos veo que a mitad de la canción la saca una chica. A mí me viene a sacar un señor y me dice 'bajá del escenario'. Cuando me reencuentro con Florencia abajo, la chica que organiza nos dice 'Karina no quiere que estén ahí'", relató Melody en Intrusos.