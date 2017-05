Desde muchos años atrás que la fama de mujeriego de Benjamín Vicuña precede al actor y nunca falta alguien que revele alguna anécdota de esas que confirman los rumores sobre el ex de Pampita y actual pareja de la China Suárez.



Semanas atrás, fue Karina Jelinek quien en La Jaula de la Moda, relató un episodio que vivió durante unas vacaciones en Miami cuando se cruzó con el chileno y la rubia.



"Una vez me lo encontré desayunando en el Hotel Faena de Miami. Yo estaba con mi amiga Majo. Y él se daba vuelta parar mirar, y mi amiga me decía 'qué te tiene que mirar si esta con la novia'...".



Y siguió: "Es un atrevido... Nosotros tomábamos agua de coco y él miraba y miraba. Y la China no hacía nada, ignoraba la situación", aseguró Jelinek.



Ahora, a varios días de aquellas declaraciones, La China Suárez que acaba de Estados Unidos dónde se tomaron unos días de descanso, le contestó a la modelo en una entrevista que le concedió a Infonews, en la cual la rubia contó su propia versión de la historia, cuando el periodista le preguntó si Jelinek había dicho la verdad sobre su relato.



"Sí, (fue cierto), pero estábamos juntos en Miami y fui yo la que le dijo a Benjamín: "mirá esta Jelinek, ¡que linda es!". Los dos nos quedamos mirándola, pero parece que ella no me vio", concluyó al respecto María Eugenia.