El mundo de la moda se vio trastocado luego de que a raíz de la marcha de #NiUnaMenos comenzaran a realizarse ciertos cambios en estructuras ya establecidas y que alteran radicalmente cuestiones como por ejemplo, decidió que se cambie la Reina por la Embajadora del Mar.



En este marco, Julieta Prandi dialogó con "Desayuno Americano", luego de haber desfilado en las escalinatas de Playa Grande en el "Mar del Plata Moda Show 2017". "Me ponés en una situación medio incómoda porque es un poco mi trabajo. Para mí la moda no es cosificar a la mujer", opinó.



Y agregó: "La educación del hombre que es machista viene de chiquito. Todas tenemos el deber de educar a nuestros hijos para que el día de mañana no traten a la mujer como una cosa. Y no tiene que ver con la profesión de la moda ni mucho menos con un concurso de belleza, creo yo".



"Hace 16 años que soy modelo y tengo muy claro cómo quiere educar a mis hijos. El modelaje es un trabajo donde encontrás gente buena y gente mala, como cualquier trabajo", concluyó al respecto.