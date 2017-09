Julieta Bal es una de las hijas de Santiago Bal , el reconocido director y actor. En los últimos años, padre e hija han tenido una mala relación debido a varios escándalos mediáticos que se suscitaron en el medio.





Pero en los últimos meses, esto parece haber empezado a cambiar. el sitio PrimiciasYa pudo confirmar con la actriz que hoy en día, está "muy bien" con su padre.





"Hoy mi relación con mi viejo está en paz, es tranquila, es buena. No solemos vernos muy seguido, pero tenemos buena comunicación a través de mails sobre todo, él se maneja por esa vía. Hablamos bastante, de vez en cuando nos vemos y así me entero cómo está. Estamos bien, es lo que más quería yo", confirmó Julieta.





-¿Cada cuánto charlan?

-Con papá habré hablado hace 15 o 20 días para saber cómo estaba y en qué estaba. Me contó sus proyectos laborales, ahora en estos días me tocaría hablar de nuevo, ya que hablamos cada diez días más o menos





-Comentaste que te arrepentís de estos años peleados... ¿Hay algo más de lo que te arrepientas?

-No... La palabra 'arrepentimiento' es muy grande, las cosas pasan porque tienen que ser y lo que sucede hace lo que somos hoy en día. Me arrepiento por la mitad. Sí me arrepiento de no haber podido perdonar a mi papá antes, siento que la única que se perjudica era yo. Me costaron muchas cosas, me marcaron cosas a nivel humano y laboral. Lo veo cuando muy poca gente conoce cómo es mi trabajo de actriz, que se conoció por el quilombo mediático entre mi papá y Carmen. Eso hace que me cueste tanto poder sostener mi carrera. Primero por ser la 'hija de', se me hace difícil sostener mi carrera. Uno cuando está en paz con sus padres es más fácil construir desde lo humano y lo laboral. Me remito siempre a lo mismo: el haber perdido tantos años para desarrollarme. Me hubiera gustado poder manejarlo diferente.









Para cerrar, en otro orden de cosas, Julieta subrayó que con Roberto Peña, su pareja, está "muy bien": "Es un gran hombre que me hace muy feliz".