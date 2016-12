Jugado piercing

No sabemos si Instagram censurará la foto de la top... ¡Pero ella se dio el gusto de pubicarla! Foto: AFP

Ya sabemos lo que opina Kendall Jenner acerca de mostrar su cuerpo sin ropa: "Me encantó" mostrar las lolas dijo como resumen de lo que había sido su debút en la pasarela de Marc Jacobs en 2014.





"Estaba mostrando las lolas y eso me entusiasmaba mucho. No se por qué no estaba nerviosa por eso. Es raro pero me encanta mostrarlas. Creo que es algo muy mio. ¡Soy joven! Cuando sea vieja quiero poder verme y decir... ¡Me veia bien!", dijo en ese momento.





Tanto le gusta esa parte de su anatomía que la top model la adornó con un piercing muy sexy que tuvo la oportunidad hace instantes a través de Instagram...





1_257.jpg Kendall Jenner y su piercing en el pezón.



Fuente: FTV