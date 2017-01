Jude Law se sinceró acerca de su discreta relación con su novia filósofa

En un raro arranque de franqueza de un hombre tan reservado sobre su vida privada, el actor Jude Law quiso ofrecer algunos detalles acerca de su noviazgo de más de un año con Phillipa Coan, una atractiva joven doctorada en filosofía y totalmente ajena al mundo del entretenimiento antes de hacerse público su conexión con la estrella de Hollywood en 2015, una circunstancia que favoreció el éxito de su romance.



"Ella es mía y de nadie más. Soy muy, muy feliz. Y gran parte de eso se debe a que es una persona muy privada. Y nuestra relación también lo es, y creo que la razón por la que no va tan bien es precisamente eso", se sincera el británico en una entrevista a Modern Luxury.



A sus 44 años, el actor -padre de cinco hijos con tres mujeres diferentes, incluida su exesposa Sadie Frost- disfruta de una estabilidad desconocida hasta ahora en el plano personal y de una segunda época dorada en su trayectoria profesional gracias a su papel del Papa Pío XIII en la serie The Young Pope.

Desde el punto de vista del propio Law, en esta etapa de gloria tiene mucho que ver, irónicamente, el hecho de que se haya hecho mayor, lo que no ha hecho más que abrirle puertas en lugar de cerrárselas al no poder encarnar su anterior papel de galán.



"Me encanta la forma en la que el paso del tiempo ha influido en mi trabajo. La carrera que tienes como un actor de 40 años no es la misma que a los 20. Nunca podría haber interpretado a Lenny [el Papa] cuando era un joven de 25 porque es un personaje que cuenta con cierta experiencia, que un hombre de 45 tiene, pero uno de 25 no".

Fuente: BangShowbiz