Este 10 de agosto llega a los cines "El fútbol o yo", la nueva película que protagonizan Adrián Suar y Julieta Díaz, con la dirección de Marcos Carnevale. En la noche del martes, se realizó el avant premiere al que asistieron varios famosos, entre ellos José María Listorti.

¿Te gusta ir al cine?

Sí, me gusta mucho. Vamos todas las semanas, es una gran salida ir al cine. Mira que tengo pantalla para ver películas pero me gusta la salida al cine. Comprar el pochoclo, la pantalla... me vuelve loco venir al cine.

¿Cuál es tu género preferido?

Veo de todo, me gusta todo. Vero desde cine italiano hasta, nacional, las películas de acción... En fin veo de todo.

¿Cómo estás viviendo este año el regreso de "Este es el show"?

Este es el show es como un hijo ya, es la décima temporada. Ya es un clásico en las tardes del Trece, estamos muy contentos por el éxito del programa y lo que generamos con el equipo.

¿Y el Bailando? ¿Seguirá el año que viene?

Lo que tiene de bueno el Bailando y Marcelo es que todos los años te sorprende. Uno año va para el lado del humor, y este año no sé por dónde va pero va. Es el año número 26 de ShowMatch y el número 11 del Bailando, y sigue siendo el programa más exitoso de la televisión. Siempre se dice que este año ya cansa, pero no. El Bailando sigue cada vez mejor.

Sigue siendo el programa de mayor rating...

Con estos números el Bailando seguro sigue el año que viene, tiene mucho rating. Es un programa costoso pero que genera también mucho dinero porque todos los auspiciantes quieren estar. La ecuación sigue siendo favorable así que supongo que habrá ShowMatch para rato, al menos para el año que viene.

¿Qué opinás de Gladys La Bomba Tucumana? ¿Es la revelación del año?

La Bomba Tucumana es una bomba de mecha corta, le encanta el quilombo. Pero no sé si es la revelación artística. Si es la revelación como el personaje más polémico y destacado del año. Ella la pasa mal, pero en el fondo le gusta sino hubiese renunciado. Lo sufre los diez minutos que está al aire pero en su casa se debe relajar supongo. Pese a todo sigue estando.

Embed