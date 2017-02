Johnny Depp en quiebra y demandado

Después de acumular varias películas sin demasiado éxito comercial ni alabanzas de la crítica, Johnny Depp protagonizó uno de los escándalos del año pasado, cuando su mujer Amber Heard le pidió el divorció y le acusó de malos tratos. Al final, ambas partes llegaron a un acuerdo económico, pero ahora a Johnny Depp el dinero no le sale por las orejas.

Depp demandó el pasado 13 de enero a la empresa gestora de sus fondos, Mandel Company, por una supuesta mala praxis que llevó al actor a perder decenas de millones de dólares. Depp pedía una compensación de al menos 25 millones, pero en su momento la empresa demandada negó las acusaciones, dijo que eran una mentira y que las pérdidas de Depp eran un resultado de su despilfarro.

Ahora, Deadline informa de que Mandel ha contraatacado con otra demanda, archivada el pasado martes 31 de enero: "TMG ha hecho todo lo posible durante los últimos 17 años para proteger a Depp de sí mismo y para mantener su solvencia financiera", reza la demanda, que exige al acusado una compensación de más de 560.000 dólares de comisiones pendientes y una declaración judicial por parte de Depp de que la empresa "cumplió todas sus obligaciones legales y Depp es responsable de su propio malgasto financiero".

"Durante años, TMG informó en repetidas ocasiones a Depp (...) de que estaba viviendo por encima de sus posibilidades, y le urgió a gastar menos y vender ciertas pertenencias caras e innecesarias para liquidar préstamos, pagar impuestos y gastos", continúa el documento.

En la demanda, la empresa saca a relucir los trapos sucios del actor tres veces nominado al Oscar. Además de los más de 7 millones de dólares que ha tenido que pagar supuestamente a su exmujer en el reciente divorcio, el actor ha invertido 75 millones en adquirir, reformar y amueblar 14 residencias alrededor del mundo; ha mantenido personal de seguridad a tiempo completo y 45 coches de lujo. Recibió distintos préstamos, de la propia empresa, de Disney y del banco nacional de Estados Unidos.

Pero Johnny Depp no es solo extravagante en su vestimenta o en su elección de personajes: cualquier persona no se gastaría tres millones para disparar las cenizas de un amigo desde un cañón, pero Depp lo hizo cuando el autor de 'Miedo y asco en Las Vegas', Hunter S. Thompson, murió en 2005. Además de gastarse 10 millones de dólares al año para mantener un séquito de amigos, familiares y empleados personales, 30.000 dólares al mes en vinos procedentes de todas las partes del mundo o millones invertidos en una carísima colección de arte de más de 200 obras de artistas como Warhol, Klimt, Basquiat y Modigliani. Además, Depp invirtió 4 millones de dólares en un sello discográfico que no despegó.

El actor tendrá que responder a estas alegaciones, y la empresa está dispuesta a llevarle a juicio. El abogado personal de Depp, Adam Waldman, ha publicado un comunicado: "Un jurado tendrá que decidir finalmente si catalogar cómo el sr. Depp gasta su propio dinero absuelve a los acusados de su gran y variada mala praxis".

En el cine, Depp tiene unos cuantos proyectos pendientes, y varios de ellos deberían funcionar bien en taquilla: 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar', 'El hombre invisible' y 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos 2', entre muchos otros.Fuente: ECartelera