Jimena Barón redobló la apuesta con más fotos y videos sexies

Jimena Barón no deja de explotar su perfil más sexy en Instagram y otra vez incendió las redes , mostrando su lomazo con fotos hot y con (muy) poca ropa.





Esta semana la actriz etuvo en boca de todos por sus piropos a Maluma y el debate que se armó por una nota periodística que la trataba de "desesperada".





Pero ella, lejos de frenar, redobló la apuesta con más fotos y videos, y picantes declaraciones.





"Me dicen 'cuida a tu hijo', y yo lo cuido espectacular pero también me gusta tener sexo, chicos. ¿Cuál es la rareza? No entiendo el revuelo", aseguró en diálogo con El diario de Mariana.





jimena2.jpg