Jésica Cirio mostró video de su panza en las redes sociales y realizó una picante confesión sexual en el programa "PH" de Telefe.





"Alguien está bailando Zumba y no soy yo!", expresó la modelo en Instagram.





Sobre cómo lleva la "intimidad" con su marido Martín Insaurralde con la panza, la rubia no dudó en afirmar lo bien que le sienta el embarazo.





"Es terrible no sólo por mi lado. A Martín siento que le gustó más. Yo tenía como ese miedo, de pensar 'y ahora qué va a pasar, no le voy a gustar'. Pero es increíble, estamos mucho más cariñosos. Pero en general, no sólo en lo sexual, sino en el amor de la pareja. Me corre así por toda la casa", expresó Cirio en el ciclo televisivo.