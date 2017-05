Javier Malosetti cruzó a Alejandro Rozitchner por sus dichos sobre Spinetta

"Como todo artista popular y todo artista demagógico tiene una relación con lo popular un poco extraña. No sé si de conveniencia o de seducción", dijo el asesor del PRO.

El músico Javier Malosetti, quien tocó junto a Spinetta durante más de ocho años, hizo eco de estas declaraciones y se descargó en una publicación en su cuenta de Twitter.

Embed En manos como estas estamos pic.twitter.com/r5QGvW8FGm — Javier Malosetti (@javiermalosetti) 20 de mayo de 2017

"Todos, pero todos sabíamos que era un pelotudo, y el que no lo sabía lo intuía. Pero bueno, Luis le tiraba alguna onda. mas bien creo que el chabón heredó algo de lo que quizás Luis sentía por su padre. Desde ya no eran ni en pedo lo cercanos que este sorete nos pinta. Y lo que no sospechábamos -porque éramos unos niños- es que el pelotudo va "in crescendo" con los años.. miralo ahora", escribió Malosetti.

Rozichner. El asesor de Cambiemos Alejandro Rozitchner habló días atrás de la tensa relación que tienen los artistas con el gobierno y consideró que es porque los artistas "no entienden la política porque está cortado por otro patrón y tienen una relación con la política muy ligada a los símbolos, casi considerado una especie de fantasía”. Además, dijo ser "amigo del flaco Spinetta" aunque lo calificó de "ignorante y resentido".

El filósofo puntualizó con Spinetta: "Como todo artista popular y todo artista demagógico tiene una relación con lo popular un poco extraña. No sé si de conveniencia o de seducción", expresó, y agregó que "seguramente no hubiese tocado en un acto macrista".

Rozitchner vs Spinetta

Rozitchner ejemplificó con la presencia de Spinetta en actos oficiales durante la gestión de Néstor Kirchner: “En todo caso, había estado con Néstor y yo le decía: pero Luis, es todo mentira. Estos tipos están haciendo tal y tal cosa, 'bueno, bueno, bueno, no hablemos', decía y pasábamos a otro tema”.

Consultado por el caso de que Spinetta estuviese vivo y Rozitchner dijo que trataría de convencerlo en relación a la política actual del gobierno de Mauricio Macri. "Le contaría las cosas sensacionales que está haciendo el gobierno, cómo trabaja en contra del sistema y está haciendo una Argentina nueva. Algunas cosas las escucharía con incredulidad y de a poco lo iría convenciendo, al menos un poquito", opinó.

Fuente: La Capital