Andrea Ghidone habló en exclusiva con PrimiciasYa.com después de la repercusión que tuvo su opinión sobre Pampita en el ciclo "Implacables".

Las fans de la modelo salieron a cuestionar la uruguaya, quien se defendió fuerte en las redes sociales.

En charla con este medio, Ghidone aclaró que nunca se refirió a la muerte de la hija de la modelo: "La gente interpreta lo que escucha según cómo estés hablando. Jamás me metería con algo delicado como eso. Dije que Pampita no tuvo una frase muy afortunada cuando dijo: ´Vi lo peor que una mujer podría haber visto´, después de que enterraste a una hija".

"¡Podés ver algo más horrible que eso! Y creo que hoy Pampita debe estar arrepentida de lo que dijo y se dio cuenta que los hombres van y vienen en la vida. No me agrada la gente que quiere mostrar felicidad y no lo es. Pero que es una gran modelo y una hermosísima mujer", agregó.

"Y no es envidia ni para entrar al Bailando que dije esto. Yo estaba de panelista en un programa al cual debo opinar de los temas, para eso estoy, y opiné que me gustaría otra persona más referente del espectáculo en su lugar. Pero eso es porque no soy modelo no es refente a seguir y para mí no me es importante una devolución de ella".

En tanto, se refirió a las críticas que recibió por parte de las fans de Pampita: "Qué puedo decir más que son gente que sin vida propia admira y vive para defender a otra y ese es su sentido de vida. Patético, además si me dijeras que admiran a Edith Piaf".