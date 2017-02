En octubre de 2016, Isabel Macedo se dirigía a grabar a Escobar cuando en el camino, dentro de un tacho de basura, se encontró a una cachorra en muy mal estado que automáticamente, la morocha rescató para llevarla a vivir con ella y su marido, Urtubey.





Lo cierto es que, al parecer, Cholita nunca terminó por recuperarse del todo y el martes de la semana pasada, la perrita finalmente falleció dejando sumida en verdadero dolor a Isabel, quien expresó su tristeza en las redes sociales.





"Ay #Cholita... como te vamos a extrañar... te cuidamos y te llenamos de besos y abrazos y te curamos y fuimos felices teniéndote en nuestra casa. Gracias @urtubeyjm por dejarme traerla a Salta y a @mateourtu y @juaniurtubey1 por cuidarla y quererla tanto. Tu muerte me destrozó el alma. Me quedo con tu forma de mirarme como entendiendo todo", escribió Macedo junto a una foto de la cachorra.





Hoy, a casi una semana de la triste noticia, Isabel contó que la causa del fallecimiento de Cholita fue un accidente y se mostró enfurecida por el marco en que se ocurrieron los hechos.





"Perdón si antes no podía explicar. Estaba esperando que se me pase la bronca. Viendo que ya pasaron 17 días y la bronca no se va, comparto con ustedes que mi Cholita tuvo un accidente", comenzó a contar en Instagram.





"Un hombre iba en su auto y todos mis perros corren al lado de los autos. Se cruzó Milo (el Golden) y para no pisarlo pegó un volantazo y no vio que mi Cholita iba del otro lado del auto... Entiendo que fue un accidente, que no lo hizo queriendo... Pero igual... ¡La bronca que tengo! Solo trato de pensar en cómo corrías feliz cuando nos veías. Como si supieras que yo te había sacado de ese lugar en donde te encontré en Escobar. Movías tanto la cola que parecía que ibas a salir volando...", contó Isabel Macedo.