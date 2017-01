Isabel Macedo perdió a su perrita, Cholita

Hace cuatro meses, poco tiempo después de su casamiento con Juan Manuel Urtubey (47), Isabel Macedo (41) tomó una decisión que la llenó de amor: adoptó a una perrita que encontró en una de las locaciones donde había estado grabando Amar después de amar", la novela que protagoniza por Telefe, y se la llevó a Salta.





"Vine a grabar a Escobar y nos encontramos esta perra hermosa en el tacho de basura. Muerta de frío y esquelética. Llena de garrapatas. Me la llevo a casa. Gracias mi amor por darme el ok. Me la llevo a la veterinaria. Chau", escribió en ese entonces la actriz.





Con el tiempo, y gracias a las redes sociales, fuimos testigos de cómo día a día Isabel se iba encariñando con la perrita...





¡Eran inseparables! Pero hoy, una noticia muy triste llegó a través de Instagram...





"Ay, Cholita, cómo te vamos a extrañar... Te cuidamos, te llenamos de besos y abrazos y te curamos y fuimos felices teniéndote en nuestra casa. Gracias Juan Manuel por dejarme traerla a Salta y a Mateo Urtubey y Juani Urtubey (los hijos de su marido) por cuidarla y quererla tanto. Tu muerte me destrozó el alma. Me quedo con tu forma de mirarme como entendiendo todo", escribió hace unos minutos Macedo, junto con una foto de ella, el gobernador de Salta y la perrita en un auto.





Fuente: FTV