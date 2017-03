La talentosísima Inés Estévez pasó este martes por Cortá por Lozano y habló en profundidad sobre su separación de Javier Malosetti y su posterior enojo con la prensa tras una versión errónea sobre su ruptura con el músico, quien ahora es su amigo y un "gran pilar" para sus hijas, aseguró.





"Desde enero que no estamos juntos. Es una persona a la que le voy a estar eternamente agradecida. Llegó en nuestras vidas en un momento clave, de deconstrucción. Yo hacía un año que estaba separada. Y él ayudo a restituir partes olvidadas mías", arrancó a contar Inés.





"Hacía muchos años que yo era una especie de soldado, y mi parte femenina estaba olvidada. El ayudó mucho a restaurar es aparte y mi amor por el rol materno. Ayudó a que tenga una visión nueva de lo que es la familia. Yo vengo de una familia disfuncional y para mí era un plomo el concepto de familia y a partir de que él lo gozaba, empecé a gozarlo yo también".



"Además fue y sigue siendo un pilar muy grande para las nenas. Y me trajo otro pilar, que es la música", aseguró en diálogo con Verónica Lozano.





Más tarde, se refirió a su enojo con la prensa. "Mi gran objetivo es ser cada vez más evolucionada, tener inteligencia emocional. Y haber hecho las cosas bien y verlas totalmente maltratadas y tergiversadas, en boca de gente que se ocupa de otras personas que sí se dedican a eso en la vida: a mostrar sus vidas y hacer líos...", expresó.





"Era mentira lo que estaban diciendo, una vil mentira. Me pongo como loca. Mi vasca sale y tengo ganas de salir a dinamitar. Me aparece una ira. Gracias a Dios no pierdo la lucidez Usé las redes para salir a mostrar concretamente que era mentira, que no falten a la verdad, que no se metan con alguien que nunca usó eso. No manejo así mi vida personal ni pública. O sea, quise decirles 'desdíganse, pidan disculpas'", concluyó al respecto.