Increíble confesión

Natacha Jaitt no tiene pelos en la lengua. Por eso, en una charla súper picante, habló de sexo y liquidó a varios personajes de la farándula.



"Estoy harta de la Fede Bal, de Loan, "Grasarena" Vélez, que no tiene talento y es ignorante. Que Fede Bal sea un galán significa que lo próximo va a ser un vómito. La televisión es una porquería. Además, Flor de La V se lo clava a Fede Bal, él es un homosexual reprimido", expresó la conductora en una entrevista radial.



Por otro lado, Natacha confesó: "Hice tríos sexuales y tuve sexo con mujeres, pero no me gustó".



También reveló: "Tuve sexo arriba de una montaña en Alicante con un montón de chinos sacándome fotos".