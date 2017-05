Incendió las redes: Kate Rodríguez

Kate Rodríguez , la modelo panameña del programa Morfi, de Telefe, lució sus curvas en una producción imperdible y compartió una de las fotos en su perfil de Instagram.





La panameña que alcanzó la fama a nivel local como bailarina de ShowMatch le confesó al sitio Teleshow: "La locura religiosa de mis padres era invasiva en todos los sentidos.





Y recién a los 24 años, cuando me instalé en Argentina, perdí mi virginidad". ¡¿Cómo?! "Así es: dejé de ser virgen en este país, promediando los veinte". No es creíble... "¡Lo sé! Me hago cargo de que no es lo que aparento, pero es mi realidad. Lo que conozco de la sexualidad me lo han enseñado los argentinos", dijo la modelo.