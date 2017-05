"Huevo" MÃ¼ller: "Quiero ganar el Bailando, ganÃ³ gente que no sabe bailar"

Entrevistado por el ciclo radial "El Show del Espectáculo", Alejandro "Huevo" Müller habló de Bailando por un Sueño , donde participará junto a su novia, y opinó sobre la posible candidatura de Cristina Fernández al Senado.





De cara al inicio de Bailando por un Sueño, donde participará junto a su novia Roxana Cravero, "Huevo" aclaró: "Con mi mujer no somos bailarines, se complica, le vamos a poner mucha garra". Y contó que le pide consejos a Pedro Alfonso, ganador del certamen en 2016.





"Quiero ganar el Bailando, ganó gente que no sabe bailar. En el canto ganó Iliana que da miedo. No voy con la idea de estar 1 o 2 galas, quiero estar el mayor tiempo posible", sentenció el actor a Ulises Jaitt por Radio Urbana.





Además, aseguró que "No le tengo miedo al jurado" y que le gustaría "que gane alguno de Abracadabra el Bailando". "No me gustaría que le falten el respeto a mi mujer, soy protector de la mujer en general, de mis hijas, de las mujeres que me rodean", comentó ante un posible cruce con el jurado. "Roxana es el amor de mi vida", agregó.





El actor de Abracadabra se sometió a un cuestionario, donde dijo que "Si fuese mujer me gustaría ser Evita", y que jamás se sentaría a comer con un genocida porque "le escupiría en la cara".





Huevo se mostró en contra de las ficciones extranjeras argumentando que "va en contra de mis propios intereses". "Me parece que una lata que vale dos mangos con cincuenta nos quite laburo a un montón de nosotros es tremendo, pero el productor va a su número". También pidió por "una ley que subvencione los productor nacionales".





El actor cree que "Es elección de los productores llamar siempre a los mismos, hace mucho que no trabajo en Pol-Ka, me encantaría volver pero no me llamaron más pero prefieren a otros. Hay actores de moda, pero es parte del juego, pasa en todos lados".





Entrando en el terreno político, Müller expuso: "No coincido con este gobierno con las políticas que están llevando a cabo con la importación, no estoy de acuerdo en muchas cosas". Y, en consecuencia, pidió: "Me gustaría ver a Cristina Fernández en el senado. Soy peronista y me gustaría que el peronismo tome de nuevo un rumbo más concreto con Cristina o con quién sea que nos represente".





Por último, el actor se puso hot y reveló que duerme "en bolas" y que practica "la autosatisfacción". Contó que le gustan "todas las posiciones sexuales mientras no te acalambres" y que le gusta "la mujer gritona, que no grite tanto pero tampoco mudita, un intermedio. Me gusta la mujer dominante y dominada, que sea una lucha intensa. Valen la palabra chancha, los juguetes sexuales y los disfraces", cerró.