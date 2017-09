"Hoy tengo el corazón roto"

Zulema Guasconi, mamá de Flavio Mendoza falleció el viernes por la noche mientras era sometida a una operación de cadera. La mujer tenía 73 años, padecía Alzheimer y no pudo resistir la cirugía.





El coreógrafo se enteró de la desgarradora noticia minutos antes de comenzar su función de "Mahatma" en el Teatro Broadway, por lo que la función fue suspendida.



Hace algunas semanas, Flavio se había quebrado al aire en el programa de Mirtha Legrand Hace algunas semanas, Flavio se había quebrado al aire en el programa deal hablar de su madre y revelar que sufría un principio de Alzheimer.



"Está ahí, está ahí. No está muy bien. Yo confío en el amor que tenemos. Mi mamá no es muy grande, tiene 73 años", había comentado. "Fue súper loco porque yo me fui 20 días y cuando volví, en una conversación...", había indicado sin poder terminar la frase.