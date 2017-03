Hilary Duff aún no superó su divorcio y parece que nunca lo hará

Una vez más Hilary Duff habló sobre su separación y de la realidad de criar a un hijo como madre soltera.





E! News tuvo un primer vistazo en exclusiva a la historia principal de la revista Redbook con Duff. En ella, la estrella de Younger confiesa cómo es criar a su hijo Luca junto a su ex esposo Mike Comrie. Hilary y el jugador de hockey retirado se separaron dos años después de que su hijo único naciera en 2012. Y a pesar de que hacen ver que el divorcio fue amigable, ella es la primera en admitir que no siempre es fácil.





Duff le dijo a la publicación, "Algunos de mis amigos me dicen, 'Dios, debe ser tan bueno, poder descansar de tu hijo porque lo compartes'. Estoy divorciada y es horrible. Bueno, lo fue por un tiempo, ahora solo es normal".





"Pero es cierto, puedo descansar", dijo. "Tuve a Luca sola por un par de semanas, sin ayuda, cuando Mike estaba de viaje, pero cuando él llegó dije, 'Es tuyo, ¡Adiós!".





Hilary-Duff2.jpg



Y como muchas de las otras madres célebres, Hilary también lucha para poder balancear su vida y su trabajo.





"Siempre siento un poco de culpa con algo", admitió. "Ahora mismo no estoy trabajando, y eso me estresaba al principio. Pero es ridículo. Tengo un hijo, así que está bien no estar tan ocupada todo el tiempo".





La chica de 29 años agregó, "Se siente muy bien no estar en la agenda de otro, además de Luca. ¡Básicamente soy su chofer!".





Hablando sobre su adorable pequeño, Duff le dijo a Redbook que no tiene ningún apuro en tener otro hijo. "Ya superé el hecho de que no tendré otro bebé que tenga una edad cercana a Luca. Era horrible cuando todos me decían: '¿Cuándo tendrás otro?'. Y yo tenía que responder: '¿Sabes qué ocurre? Por ahora no tendré otro'.





Fuente: la.eonline.com