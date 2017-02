Helen Mirren y Morgan Freeman, pico pico en una entrega de premios

Los actores Helen Mirren y Morgan Freeman protagonizaron sin duda el momento más emotivo, y también el más impactante, durante un concurrido evento con el que la asociación AARP -que trabaja para garantizar unas condiciones de vida dignas a las personas mayores en Estados Unidos- honraba al intérprete afroamericano con un galardón en reconocimiento a toda su trayectoria.

La artista británica no solo fue la encargada de hacerle entrega de tan distinguido premio, sino que también le dedicó a su compañero unas conmovedoras palabras llenas de referencias a su profesionalidad y a su talento, así como al hecho de que combina modestia y encanto a partes iguales.

"Es un hombre que coquetea y que también es reservado, un hombre de fama mundial y al mismo tiempo misterioso. Es un hombre que acumula grandes logros, pero que sigue viviendo en Mississippi, donde creció", le describió desde el escenario antes de dar paso al homenajeado.

Pero en lugar de limitarse a fundirse con él en un tierno abrazo, la oscarizada intérprete decidió plantarle un largo beso en los labios ante los aplausos entusiastas de todos los asistentes, por lo que no debería resultar sorprendente que parte del discurso que ofreció Morgan Freeman posteriormente versara sobre lo "enamorado" que está de la carismática artista inglesa.

"Quiero que el mundo entero sepa que estoy enamorado de Helen Mirren", lanzó a los presentes antes de reflexionar sobre su prolífica carrera artística y sobre el hecho de que, a pesar de rozar la octava década de su vida, no acaba de asimilar su condición de "hombre mayor".

"No siempre me veo como un hombre mayor, debo reconocer... Bueno, cuando me miro al espejo sí que soy consciente de ello. En cualquier caso, puede parecer que llevo toda la vida haciendo películas, pero lo cierto es que mi carrera no terminó de asentarse hasta que tenía cerca de 50 años. Estos últimos 30 han sido los mejores de mi vida y he aprendido mucho a lo largo de todo este camino. He aprendido que con las ventajas de ser una persona mayor también vienen responsabilidades: la responsabilidad de ser fiel a ti mismo, de honrar a aquellos que te precedieron y la de dejar un mundo mejor del que te encontraste cuando llegaste", manifestó el actor en su profundo discurso.

Fuente: Efe vía Télam.