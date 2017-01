A pesar de que a Hayden Panettiere le costó un tiempo asociar la melancolía y la sensación de abatimiento que experimentó tras el nacimiento de su hija Kaya hace dos años con los síntomas de una depresión posparto, ahora la actriz está convencida de que acudir a rehabilitación para lidiar con dicha situación bajo la supervisión de profesionales ha sido la mejor decisión que ha tomado en toda su vida, al ayudarle a ser mejor madre.



"Es algo que lleva su tiempo, y te notas apagada, no te sientes tú misma durante una temporada. Pero las mujeres somos muy fuertes, es increíble. Creo que yo soy más fuerte, y me parece que también soy mejor madre porque ahora valoro más esa conexión que existe entre mi bebé y yo", explicó la rubia -que está comprometida con el boxeador Wladimir Klitschko, padre de su niña- en el programa Good Morning America.



Al mismo tiempo que se enfrentaba a la depresión posparto en la realidad, el personaje al que da vida en la serie Nashville pasaba por la misma situación en la pequeña pantalla, una casualidad que ayudó a la intérprete a analizar y canalizar los sentimientos que la abrumaban a través de la actuación.



"Creo que esa casualidad me ayudó a darme cuenta por fin de lo que me estaba sucediendo. Y también ha contribuido a concienciar a las mujeres de lo importante que es pedir ayuda, porque no hay nada malo en sufrir un momento de debilidad. No te convierte en mala persona, o en una mala madre. Al contrario, te vuelves una mujer más dura, pero debes permitir que te ayude a crecer como persona".

Fuente: BangShowbiz