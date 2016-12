Habló de sus fotos hot

María Eugenia "La China" Suárez, al verse envuelta en interminables especulaciones sobre su supuesto casamiento con Benjamín Vicuña en Londres y la filtración de sus fotos íntimas, finalmente contó su verdad.





Según su testimonio, con Vicuña se aman "demasiado" y es "un amor profundo que trasciende todo". Si bien hubiese sido una "linda noticia" haberse casado durante un viaje que compartieron, eso no sucedió porque "mi familia y mis amigos me matan si me caso en Londres, lejos de ellos".





Además se refirió a la pelea mediática con Carolina " Pampita " Ardohain y el recordado episodio con el motorhome, dijo: "Es algo antiguo. Ya pasó mucho tiempo y ella es la mamá de los hijos de Benja, la respeto y tenemos una relación cordial. La gente se queda enroscada con eso porque le divierten esos temas, pero en la vida real está todo tranquilo".