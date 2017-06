Habló la joven que está con Federico Bal en el video que tendría Bam Bam

A fines del año pasado, Federico Bal estuvo en la localidad de Coronel Suárez y asistió al boliche "Maxims" junto a Flor de la V y parte del elenco teatral que integraba en aquel entonces.





El sitio PrimiciasYa pudo mantener una entrevista con Milagros, la chica que habría tenido un encuentro íntimo con el actor en ese entonces, y quien sería la protagonista de un video que tendría en sus manos Bam Bam Morais, según sus propias palabras.





La joven relató lo sucedido: "Estaba bailando con mis amigas, me di cuenta que entró Federico y Florencia con un grupo de personas, se fueron para donde pasan música. Mis amigas me dijeron que lo vayamos a saludar y les dije que no nos iba a dar bola. En un momento, me tocan el hombro y me dicen que Federico Bal quiere tomar algo conmigo. Mis amigas me dijeron que vaya".





"Me dio una cerveza, me saludó, saludé a Florencia, me dijo que era linda, qué edad tenía, qué hacía de mi vida, lo típico. En un momento, me dice que lo que dicen de su ex (Barbie Vélez) es mentira, le dije que no me interesaba lo que digan de él, ni tampoco hablar de su ex. Me pidió hablar en un lugar más privado y que lo acompañe al hotel. Le dije que no daba, que estaba con mis amigas", agregó Milagros.





La historia siguió así según ella: "El único lugar que conozco para hablar es la oficina, le dije, pero no creía que nos abran ese lugar porque era del dueño. Me dijo que lo espere, fue a hablar con alguien y al ratito vuelve y me dijo que vayamos a la oficina. Hablamos, me dio unos besos, me halagaba todo el tiempo. Se dio cuenta que había cámaras, pero no le importó. Nos fuimos para un rincón, hubo intenciones de tener relaciones, pero le dije que no, que no me parecía el lugar ni la forma. Él sacó los preservativos, los dejó en una mesa y no se usaron".





Para completar, contó: "Salí de ahí, él se fue para su lugar, pensó que iba a ir con él y me fui con mis amigas. Me arrepiento de haber pasado esa situación, de haber estado con él, pero ya era tarde".





¿Cuánto de verdad tendrá esta historia? ¿Qué se ve en el video que tiene Bam Bam de lo que pasó aquella noche en la oficina del boliche?