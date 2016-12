Después del misterioso mensaje de Ricardo Fort desde su cuenta oficial de Twitter desde "el más allá", uno de los que puso el grito en el cielo fue Gustavo Martínez, ex pareja del chocolatero.





El mismo se convirtió en tendencia y alcanzó miles de retuits y me gusta.





"PERDON LA AUSENCIA, NO LLEGA LA SEÑAL DE @MOVISTARARG POR ACA. QUE ABURRIDA ESTA LA TV SIN MI! LES DIJE QUE EL TREN FORT PASA UNA SOLA VEZ", fue el mensaje que lanzó.





La aparición de este mensaje generó mucha repercusión y algunos, como Gustavo Martínez, ex pareja y custodio de los hijos de Ricardo, se sintieron tocados.





"Si tengo que interpretar ese tuit, la verdad que tengo que decir que quién lo escribió es una mala persona, una muy mala persona".





"Da a entender que si está ausente o la señal no le llega es porque está muerto o enterrado. Al principio no caí, pero después me da un montón de lecturas y todas llegan al mismo lugar, al mismo punto. Ahora sí entiendo que fue malicioso y de mal gusto, pero malísimo gusto", manifestó a Clarín.





"Meterse con Ricardo es meterse conmigo, meterse con sus hijos, con los que lo quieren. Pero lo más bajo es meterse con una persona que realmente no puede defenderse. Es horrible, es espantoso. Si lo que pienso yo coincide con lo que piensa el resto creo que no me estoy equivocando", agregó.