Este jueves, Guido Süller y Tomasito pasaron por Confrontados para dialogar acerca de su reencuentro y posterior reconciliación y, de paso el mediático, que ya tiene 56 pirulos, aprovechó para pedirle casamiento a su "compañero".

"El compromiso es real, es cierto, pasa que como siempre, yo no soy una persona muy convencional y el significado del anillo que le puse en el dedo a Tomás es muy abarcativo. No somos pareja, quiero aclarar esto. Hace diez años que lo veo y se me sigue cuestionando".

"Tomasito me hizo mucho daño, me hizo muchas cosas. Fue cruel, malo, desagradecido. Una porquería", manifestó aunque luego se ablandó.El sitio PrimiciasYa pudo dialogar con Guido acerca de este tema: "Se armó un lío bárbaro con el compromiso. Yo obro por impulso y me olvido que están las cámaras adelante, pero doy la cara como siempre, a lo largo de estos 20 años en los medios que voy a cumplir"."La relación comenzó conmigo sintiéndome como un padre, dándole amor como si fuera un hijo. Me hice un ADN y dio negativo, la relación continuó. Es una relación de amor, trasciende el género y el sexo. El compromiso que le dije en cámara es comprometerse a recorrer un camino juntos, a no estar solos", agregó Süller.Y para completar, mostró su sensibilidad: "A veces la soledad, en un extremo, duele. Hace algunos años estoy solo. La declaración fue '¿querés acompañarme a vivir la ruta de mi vida juntos?'. Eso no quiere decir que seamos pareja ni tengamos sexo. El ofrecimiento es compartir una vida juntos como compañeros de vida. Es raro porque nadie actúa de esta manera. Si tuviera sexo con él, lo diría, estamos en una época donde todos podemos hablar de todo. No se aguanta tanta soledad y el amor es más fuerte. Lo sigo amando y no tengo por qué ocultarlo".