Este jueves, Guido S眉ller y Tomasito pasaron por Confrontados para dialogar acerca de su reencuentro y posterior reconciliaci贸n y, de paso el muchachote que ya tiene 56 pirulos aprovech贸 para pedirle casamiento a su "compa帽ero".

"Tomasito me hizo mucho da帽o, me hizo muchas cosas. Fue cruel, malo, desagradecido. Una porquer铆a".

Luego, habl贸 Tomasito: "Nos llevamos bien, dormimos juntos, pero nunca pas贸 nada. Guido es un compa帽ero".

M谩s tarde, Guido explic贸 por qu茅 decidi贸 pedirle casamiento a Tom谩s: "Si me caso es para que 茅l reciba mi herencia". Y agreg贸: "Silvia S眉ller no est谩 invitada a la boda. Me detesta, igual que los padres de Guido".

Acto seguido, Guido se le declar, 隆con anillo y todo!: "Desde que te conoc铆 siento algo muy profundo que se llama amor".





Embed