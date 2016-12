Griselda Siciliani: "No quiero ni un peso de Adrián, está todo bien"

En la tarde del lunes, se filtró la noticia de que Adrián Suar había vendido la mansión que tenía con Griselda Siciliani en Nordelta por la módica suma de 5 millones de dólares.





Se conocieron fotos del lujoso hogar que tenía la pareja que se separó a mediados de septiembre, pero la actriz se encargó de desmentir esta información vía Twitter, respondiendo al portal RatingCero.





"Nada que ver, por favor no digan esto. Es falso, no quiero ni un peso de Adrián. No hay juicio, no hay nada, está todo bien", comentó Griselda.





Luego, amplió sus sensaciones sobre la versión que se hizo pública: "Lo que tiene se lo ganó trabajando mucho. Jamás le pediría nada. Y además, a mí me va muy bien por suerte...".