Griselda Siciliani siempre genera repercusión con sus fotos sensuales en medio de este caos de ver al instante qué hacen los personajes de la farándula porteña.





En medio de sus vacaciones en la playa, la actriz y ex de Adrián Suar se refirió a la repercusión de sus fotos veraniegas.





Griselda realizó un descargo con onda y aclaró por qué se muestra sexy en las fotos. El calor juega un papel fundamental.





"Ahora cada vez que subo una foto me pregunto si será "una foto hot" o si "encenderá las redes" o si será "el destape" bue.... Es lo que hay, no se me ocurrió venir al caribe con sobretodo... A disfrutar Señores!!!! Los quiero a todos!", explicó Gri con buena onda.





Cabe recordar que hace unos meses la actriz oficializó su separación de Suar con quien tiene una hija, Margarita.





Embed Ahora cada vez que subo una foto me pregunto si será "una foto hot" o si "encenderá las redes" o si será "el destape" bue.... Es lo que hay, no se me ocurrió venir al caribe con sobretodo... A disfrutar Señores!!!! Los quiero a todos! Una foto publicada por Griselda Siciliani (@griseldasiciliani) el 7 de Ene de 2017 a la(s) 11:37 PST



Embed Ir a la playa medio dormida amo... @paradisusbymelia @fplusfc Una foto publicada por Griselda Siciliani (@griseldasiciliani) el 7 de Ene de 2017 a la(s) 10:01 PST