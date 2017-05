Graciela Alfano: "Hace un mes me ofrecieron dinero a cambio de sexo"

Graciela Alfano es una de las mediáticas argentinas más solicitadas y tiene con qué: con 64 años, es dueña de una figura única y se mantiene como pocas.





En medio de una entrevista con la periodista Agustina Casanova, la actriz hizo una confesión que llamó la atención de todos: "¿Te ofrecieron dinero por sexo alguna vez?" preguntó la conductora, y ella respondió: "Me lo ofrecieron por primera vez hace un mes. ¿¡Podés creer!? A la vejez, viruelas. Yo creo que antes no se han animado porque ¡tengo un carácter! Me educaron para proveerme a mí misma. Yo sé trabajar. Sé ganarme mi dinero".





Pero eso no se fue todo, Grace, se animó a más: "Me encantan los regalos. Si tengo una pareja y me quiere hacer regalos preciosos, bienvenido sean... Los regalos hay que agarrarlos todos. Pero cuando el señor quiere cobrar, no" dijo.





Fuente: El trece