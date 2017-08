Se vivió un fuerte debate este lunes entre los panelistas de " Intratables " con los precandidatos de "Unión Ciudadana", especialmente con Gisela Marziotta. La periodista le contó a Santiago del Moro que su salto a la política se debió a "que es la única herramienta para modificar la realidad". Explicó, luego, que en el kirchnerismo encontró "la percepción real hecha carne y cuerpo de las necesidades de los otros".



La precandidata se mostró muy crítica por las medidas económicas del Gobierno y también tuvo un cruce con los periodistas Gabriel Levinas y Débora Plager cuando señalaron errores del kirchnerismo no de la mejor manera.





El sitio PrimiciasYa habló con Levinas sobre el tema, pero también charló con Marziotta para que emita su descargo: "Sentí el nivel de violencia de los dos, me da mucha pena que por esa violencia que tienen se pierda la posibilidad de un debate o intercambio de ideas. Pensamos distinto y estamos en veredas diferentes. Me entristece. Anular el debate por la violencia me da tristeza".





"Siento una responsabilidad muy grande en estas elecciones. Ellos no querían hablar de lo que está pasando. No había tiempo de hablar fuera del aire. El diálogo no les interesa, si les interesara sería más constructivo para todos. Fue una pena. Siguen en esa tesitura de la destrucción", comentó.





La comunicadora completó: "A ese señor que lo único que quiere es agredirme, no tengo nada para responderle. Si quiere que hablemos con ideas y contenido, no tengo problema. No voy a responder por terceros. Todo el tiempo desviaban el debate y pierden de vista que hay un gobierno con mucho poder, con posibilidades de cambiar la realidad, y no lo hace. Fueron poco profesionales de la escucha. Levinas es una persona muy violenta y agresiva".