Gimena Accardi: la venganza contra Nicolás Vázquez fue terrible

Lo increíble del caso es que la talentosa estrella se hizo cargo de las palabras de su admirador y, a través de un video, lo invitó a viajar para conocerla.

El propio Vázquez, en pareja con Gimena Accardi , subió a las redes el video del saludo que le manda la hermosa actriz: "Hola Nicolás, soy Katheryn Winnick de Vikingos, hago de Lagertha. Gracias por el mensaje, realmente tenes unos ojos hermosos. Bueno, espero verte en el set. ¿Por qué no te subís a un avión? ¿Por qué no venís a visitarme? ¿Por qué no te das la oportunidad de ser un Vikingo, y mi escudero y guerrero personal?", expresó la mujer.