Germán Paoloski dialogó en exclusiva con el sitio Primciasya.com sobre su comienzo en Radio Rivadavia con su programa "Vuelta y vuelta".





"La verdad que estoy muy contento. Cuando me llamaron el año pasado, cuando se la compra del grupo rosarino de la radio, se contactaron conmigo y ya la idea me pareció estupenda. Si bien la radio venía un poco golpeada, Rivadavia es una marca a nivel nacional, tiene una historia de muchos años. Me dieron mucha libertad desde el primer momento y me dejaron el equipo que tenía antes en Radio 10, es una experiencia muy buena la que tuvimos en esta semana y pico al aire, estoy contento", expresó el conductor.





Y destacó a su grupo de trabajo en radio: "Sinceramente creo que lo importante en todo proyecto es el qrupo, tanto en televisión como en radio. Acá hay un equipo atrás, si puedo elegir con quien trabajar mucho mejor. Como en NET (Nunca Es Tarde) por ejemplo, que soy productor y es mucho más simple porque uno puede elegir con quien trabajar. En el caso de la radio a veces te ponen ellos el equipo de laburo pero no sucedió en este caso. Se mantuvo parte del equipo que tenía antes como Emiliano Pinzón, Laura Ubfal. A Mauro Szeta le salió lo de Telefe en el mismo horario y no pudo estar. La verdad me siento bien respaldado cuando tenés un equipo que te entiende y te responde".





Y habló de cómo ensambla los tiempos del trabajo con su familia: "Es intenso mi día. Es muy difícil estar entre lo que es el trabajo y tu familia y círculos afectivos. Tengo a León de menos de tres años y a Sabri embarazada. Pero bueno, también es un trabajo muy particular, vos no sabes hasta cuándo podes estar o te va bien. Es muy especial nuestro trabajo, no es eterno. Hay una situación ambigua de tratar de buscar el equilibrio con los tiempos. Los fines de semana son absolutamente para mi familia, todo dedicado para ellos. Yo disfruto mucho lo que hago, a mí me gusta, no es una carga, voy con placer a trabajar".





Fuente: Primicias Ya