Georgina Barbarossa: "Se tocan temas jugados con los que muchos se sienten identificados"

Georgina Barbarossa dialogó con el sitio PrimiciasYa.com y se refirió a lo que será "Golpe al corazón" por la pantalla de Telefe, ficción que se estrena el 21 de agosto por Telefe.





"Estamos recontra felices. Tengo una felicidad que no me cabe en el cuerpo. Ayer nos reunimos y vimos todos juntos los dos primeros capítulos y parecíamos una familia cuando ves la película del bautismo de tu nieto o cumpleaños de un hijo. Fue maravilloso, todos sentados mirando junto a los directores, Quique Estevanez, Sebastián (Estevanez). Fue muy emotivo ver esos dos primeros capítulos, es como el bebé que estuvimos preparando este mes", comentó la actriz.





"Los capítulos son fantásticos, son historias impresionantes. Cada personaje tiene un mundo tan rico. Me considero parte de la familia Estevanez. Los autores de la historia nos escriben como a medida conociendo los personajes y sacan lo mejor de nosotros. No es una letra que te cuesta estudiar, son personajes a medida, tan bello de decir y hacer. No va a ser una novela más, no es el culebrón típico de Quique. Más allá de la historia de amor entre los personajes de Sebastián (Estevanez) y Eleonora (Wexler), se tocan temas muy profundos, muy jugados, donde la gente se va a sentir identificada", destacó Barbarossa.









Sobre cómo es volver a trabajar con Germán Kraus después de "Su comedia favorita" (1990), comentó: "Una alegría tremenda. Cuando hablamos con los autores pedí que haya como una historia entre estos dos personajes. Con Germán nos miramos y ya nos conocemos de toda la vida. En la historia hay ternura, comedia, de todo como en la vida. Estamos felices de reencontrarnos y trabajar juntos. Germán es un amigo entrañable de toda la vida, siempre estamos para los momentos difíciles y alegres de nuestras vidas, compartimos tardes de asados y pileta... Somos familia con Germán".





"Estar juntos trabajando con Quique, a quien quiero tanto, es muy lindo. Con Quique nos une el amor que le tenemos a Jorge Luz, yo lo he visto a Quique en situaciones que no todo el mundo lo ha visto, darle de comer en la boca a Jorge cuando estaba internado por ejemplo. Quique es un hombre que ama a sus artistas y me siento parte de su familia y su gente. Adoro a sus hijos. Ayer cuando vimos los capítulos lo abracé a Sebastián muy conmovida por cómo ha crecido tanto como actor. Me conmovió mucho verlo tan entregado y preparado, amando tanto lo que hace. Sebastián creció mucho como actor y se ha preparado muchísimo para esta novela. Lo quiero realmente como si fuera mi hijo", expresó Georgina.





Y además destacó su presente en teatro con la obra "Entretelones": "Estoy pasando un momento de gran alegría también con la obra Entretelones en el teatro Liceo, es una novela increíble con Fabián Gianola, con quien nos conocemos y trabajamos cuando no teníamos hijos estando en Canal 7. Manuel González Gil (director) hace un trabajo de relojería, realmente estoy muy contenta".