George Michael "se suicidó", aseguró su última pareja

El cantante británico George Michael, cuya autopsia no arrojó resultados concluyentes, se habría suicidado, según aseguró su última pareja en una serie de tuits publicados la mañana de este domingo y que fueron posteriormente eliminados de su cuenta.



Fadi Fawaz, novio del cantante y compañero hasta sus últimos días, fue quien lo encontró sin vida en su cama. Como un adelanto, Fawaz había revelado recientemente en declaraciones a la prensa que el cantante luchaba contra una adicción, pero esta vez hizo un descargo en su cuenta de Twitter.



"Lo único que quería George era MORIR. Intentó suicidarse muchas veces y finalmente lo consiguió...", publicó el autor, según capturas de pantalla obtenidas por medios ingleses.



Tres minutos después de su tuit inicial, agregó: "Nos amamos mucho y estuvimos juntos casi 24 horas al día". Por último, cerró su perfil. Hasta el momento, no trascendió ninguna declaración adicional, ni denuncias sobre algún hackeo de la cuenta.



Fawaz había explicado que halló a Michael "yaciendo en paz" en la cama en su casa de Goring, al oeste de Londres. Anteriormente, la policía había indicado que la muerte del cantante era "inexplicada pero no sospechosa". En tanto, su representante Michael Lippman dijo a la revista Billboard que al parecer la causa de la muerte había sido un paro cardíaco.