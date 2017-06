George Clooney y Amal, padres de mellizos

George Clooney , de 56 años, ya es padre. El portavoz del actor ha anunciado el nacimiento de los mellizos que se llamarán Ella y Alexander. El parto de Amal, de 39 años, se ha producido en el Reino Unido aunque de momento no hay noticias del punto exacto ya que la pareja ha llevado todas las noticias sobre el embarazo con gran discreción. "Están felices, sanos y están bien", ha dicho el agente del actor que ha añadido bromeando: "George está como sedado y tardará unos días en recuperarse".





Poco después de saber que iba a ser padre Clooney dijo: "Estamos muy contentos y emocionados" admite. "Va a ser una aventura. Y estamos de acuerdo en recibir todas las aventuras de nuestras vidas con los brazos abiertos. Así que mi esposa y yo estamos muy emocionados". Y añadía: "Ella lo está haciendo realmente bien. Es increíble. No tengo nada que hacer. No hay nada que pueda hacer para ayudar, excepto hacerle té y otras cosas".





Hace solo unos días, el actor declinaba su presencia en Armenia para acudir a la gala benéfica de los Premios Aurora –iniciativa humanitaria en apoyo a las víctimas del genocidio armenio con la que colabora– por la posibilidad de que su mujer diera a luz en cualquier momento al tratarse de un parto gemelar. "Realmente me hubiera encantado haber acudido, pero si mi mujer tiene a los mellizos mientras estoy allí con vosotros no podría volver a casa nunca", bromeó el actor en un vídeo que se proyectó en la gala con motivo de su ausencia.





El pasado mes de septiembre los Clooney celebraron su segundo aniversario de boda. En este tiempo el actor no ha cesado en lanzar alabanzas a su esposa. "Desde el momento en el que conocí a Amal, la idea de pasar el resto de mi vida con ella se convirtió en lo más importante para mí y lo que más felicidad me proporciona. No podría estar más contento con mi vida ahora", ha dicho el actor sobre su esposa.





El protagonista de ¡Ave, César! tardó en casarse. Esperó hasta los 52 años para contraer matrimonio tras una unión breve de juventud.