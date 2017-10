Gabriela Sari y Darian "Rulo" Schijman presentaron a Donna

La producción fue presentada en la revista Caras de esta semana. "De un día para el otro, toda tu energía se traslada a tu hija y los tiempos los maneja ella. Sobre todo el primer año del bebé que necesita toda tu atención, emocional y físicamente. Durante el día la despierto cada dos horas para darle el pecho y a la noche, que duerme máximo tres horas de corrido, ella me despierta para que la alimente. Inevitablemente uno se olvida de sus propias necesidades y todo comienza a girar en torno a las de la bebé. Alimentar a tu hijo con leche materna es una de las cosas más maravillosas de este mundo. Aunque, obviamente, la lactancia te lleva a un desgaste tremendo y hay que tener mucha paciencia. Se trata de un amor tan pero tan profundo que dejás de lado ese agotamiento para que tu hija nazca sana y fuerte. ¡Siento que soy una patrulla las 24 horas!", lanza con humor y signos de cansancio.

Aunque todavía no cumple un mes, la pequeña, que duerme un una cuna instalada justo al lado de la cama de sus papás, ya deja al descubierto ciertos rasgos heredados de Gabriela y Darian.

"Creo que tiene cosas de los dos, es como una mezcla. Ya tiene su carita particular, propia. Me parece que los ojos son del papá y tiene mi boca. Pero es muy chiquita y cambian todo el tiempo, no se puede creer. Cumplió 25 días y no tiene nada que ver a lo que era el primer día, va mutando", señala la mujer mientras "Rulo" admite que el nombre fue elegido por el padre con su consentimiento.