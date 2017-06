La fundadora y presidenta de la Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette, Andrea Bonzini, criticó a la novela Las Estrellas, la nueva tira de El Trece donde Violeta Urtizberea interpreta un personaje con síndrome de Tourette, y afirmó que "no suma". "Muchos padres de chicos que sufren el síndrome se disgustaron con el personaje", afirmó.





En entrevista con La Once Diez, Bonzini reveló que "menos del %15 de la población con Tourette se manifiesta así". Explicó entonces que "convengamos que es una ficción, pero ficción que avisó que ella sufría síndrome de Tourette, dio el nombre de lo que padece, y todo el mundo que lo vea creerá que eso el Síndrome de Tourette pasaría eso, así no sirve para visibilizarlo".





"Esto bien armado, bien contado, puede ayudar a un montón de gente, si muestra realmente lo que es el tourette y lo que hace en la sociedad", consideró en nota con Moskita Muerta y Nilda Sarli.





Asimismo, aclaró que no le adjudica la responsabilidad a la actriz, Violeta Urtizberea y contó que "le mandé un mensaje a Violeta, le dije que estoy dispuesta a ayudarla, que lo que vimos hasta ahora no muestra el Tourette. Ella me contestó y está dispuesta, y justo estamos en el mes de la concientización mundial del síndrome Tourette", precisó durante el ciclo radial Por Si Las Moscas. Al tiempo que advirtió que "yo trato de formar para que lo puedan mostrar bien, pero eso no quiere decir que no hay muchas madres y padres que están enojados con esto".





Sobre la forma que eligieron para representar la enfermedad en la ficción de El Trece, reflexionó que "el tema de la puteada, del insulto y la grosería es lo que le llega a la gente. Y falta muchísimo contar sobre el Tourette, muestran eso porque es lo que más vende, y porque todo el mundo se caga de risa. Pero a mí, y a todas las familias y neurólogos que me hablaron de esto, me plantearon que lo que pasa es que es un prime time, familias enteras lo ven, y les queda esa imagen. Muchos chicos lo vieron y lloraron por eso, porque no son así, y porque sufren muchísimo bullying", enfatizó.





De esta manera comparó el personaje de Urtizberea con el de Mauricio Dayub en la obra teatral "Toc-Toc": "Hace lo mismo Mauricio en Toc-Toc y por lo exitosa que es también llega así a la gente. Le mandé mensajes a Mauricio y al director, pero me dijeron que no podían hacerse cambios en el libro, igual Mauricio se comprometió mucho con esto y hasta hizo un spot de concientización que pueden encontrar en nuestra web", destacó.





Por último, expuso que "es una condición del neurodesarollo, es parte del espectro de trastornos y tics y se caracteriza por tics motores y fonales". "No hay cura aún y es crónico, los chicos la pasan muy mal, sobre todo en su adolescencia", cerró.