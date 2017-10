Barby Silenzi sorprendió con una picante declaración en público sobre su intimidad con el papá de su hija Elena.





"Con Francisco Delgado tuvimos sexo junto a una pareja amiga. Con Francisco estuvimos cinco años como pareja, está bueno. Experimentamos", admitió la bailarina.





Delgado ante esta declaración de la madre de su hija comentó: "No tengo mucho para opinar. Quizás en la vorágine del Bailando y estar tan mediática quizás hace que por ahí se le escapen cosas. Ha contado cosas mucho peores, que cuente esto la verdad ni me molesta".





"No voy a dar demasiados detalles de eso puntualmente. Me molesta más cuando exponen otro tipo de cosas como cuestiones de ambos que somos papás de Elena. Pero esto a mí me tiene sin cuidado".





"No es la forma en que yo haría las cosas pero ella está inmersa en un mundo que le preguntan y por ahí todavía no sabe qué hacer. Yo siempre la aconsejo a Barby cuando pasan estas cosas le escribo y aconsejo, a veces me hace caso y a veces no. Simplemente la aconsejo por el cariño que le tengo por ser la mamá de mi hija, nada más", cerró Fran