Francisco Delgado: "No pasa nada" con Belén Etchart

Dentro del certamen, Etchart tuvo una relación amorosa con Mariano Berón, el cantante cordobés que hoy en día mantiene su carrera artística.





Pero la morocha no sigue en pareja con Berón. De hecho, este fin de semana Belu estuvo muy acaramelada con Delgado en el boliche Vita y según cuentan testigos, estuvieron muy acaramelados toda la noche.





Francisco reveló al respecto: "No hay mucho para agregar. Siempre con Belén tuvimos mucha buena onda, es la primera mujer a la que le di un beso en la casa de Gran Hermano, hasta que empezó una relación con Mariano Berón y conmigo no hubo más nada".





Y completó: "Pero no pasa nada, no estamos en pareja, ni en una relación, ni nada que se le parezca. Nos agarraron en Vita haciendo unas fotos, jodiendo, y parece que pasa todo, pero no. Por ahora no pasa nada".