Tras el escándalo de Ari Paluch y sus acosos sexuales, surgen fricciones por las repercusiones del caso. En "Los Ángeles de la Mañana", mientras se debatía el enfrentamiento entre Luis Ventura y Beto Casella por este tema, Analía Franchín dijo "que le habían contado" que cuando Casella "le tocó las tetas a Maglietti en vivo, ella después del programa lloró".





Frente a esto, Casella se comunicó con LAM y cruzó a la panelista al aire: "Tenés información falsa, Maglietti no lloró y son cosas muy jodidas para contar si no viste". Si no recordás lo que pasó años atrás en "Bendita", acá podés ver el video:





Franchín aclaró lo que pasó en el aire del Trece: "Para mi no hubo cruce, él interpretó mal lo que yo dije con respecto a lo de Maglietti. Tengo la info que cuando eso sucedió llamó llorando, al lado de Leandro Rud, para pedir trabajo en AméricaTV y después se quedó en Canal Nueve finalmente, se arrepintió".





Sumó: "Ese dato lo tengo chequeado. Siempre destaqué que ella no se sentía incómoda con Beto en el piso, me parecía raro el llamado, pero lo tengo chequeado. Beto es un tipo excelente para laburar, jamás se propasaría con una mina, lo tengo clarísimo. Trabajé mucho con él y es cero pajero, cero baboso".





¿Cómo siguió el enfrentamiento con su excompañero? "Hablamos fuera del aire por WhatsApp y le expliqué que el dato que había dicho, estaba chequeado y venía de alguien de confianza. Obvio que no puedo decir quién fue. De hecho, le mandé el extracto de la conversación. Ahí mismo yo le decía a esta persona que me parecía raro. Beto me dijo que lo chequee con Maglietti, pero con ella no hablo porque mintió sobre mí cuando me fui del programa".