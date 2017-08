Florimonte suma propuestas laborales tras el accidente: "Por suerte ya estoy bien"

El viernes por la mañana, la actriz Gladys Florimonte sufrió un terrible accidente que le dejó quebraduras y la cara magullada. Es que sacó a pasear a su perrita, una bulldog francés que, según ella, "es bastante robusta" y el animal la tiró por las escaleras, hasta "el último escalón".

"Yo iba a grabar a lo de Lanata, tenía que estar una menos cuarto para ponerme la máscara de la (Alicia) Kirchner; y saque a la perra a un parque donde hay una escalera. Me caí, tengo destruida la cara", lamentó la semana pasada.

Lo cierto es que hoy la actriz se encuentra mejor y sigue focalizada en su trabajo. Mientras disfruta del éxito de "Astros de la Risa" con Moria Casán y José Luis Gioia, Gladys firmó para participar en "Bien Argentino" el próximo 20 de agosto junto a Marcelo Iripino, Noelia Marzol, Fernando Bertona, Marcelo Josset y Sol Pérez.

"Cuando me convocó Ángel Carabajal me encantó. Es un orgullo estar en un show así con tipos muy talentosos. Me encanta y estoy muy feliz agradecida de estar en la fiesta del salame, capa pueda ser Miss Salame", contó con humor Florimonte.

Sobre cómo se encuentra tras el accidente, indicó: "Ya por suerte estoy bien, no me prohíbe nada esto que me paso para seguir trabajando. Hice funciones el fin de semana con Moria, cambié de personaje y todo salió perfecto".

Florimonte